Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame

I Pikmin gelati arrivano in Bloom

Le creature ghiacciate di Nintendo compariranno nel videogame dal 1° novembre.

24 Ott 2025 - 12:59
00:30 