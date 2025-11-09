I jeans diventano... aristocratici

Un tempo - su tutti - regnavano loro. Gli scomodi skinny effetto muta, rigorosamente a vita bassa. Oggi la tortura è finita. Grazie, moda. Benvenuti, anzi ben tornati, baggy jeans. Larghi di vita, larghi di gamba. Negli anni 90 erano un must dello street style. Oggi sono la divisa della stagione, per le glam girl e non solo. Charlene di Monaco li ha sfoggiati di recente a un evento pubblico: una marcia di solidarietà per la lotta contro l'abbandono degli animali. Tela scura. T-shirt bianca. Look semplice, adatto, efficace. Comodo, soprattutto.