indossati anche dai reali

I jeans diventano... aristocratici

Anche Charlene di Monaco ha indossato i pantaloni in tela blu a"un evento pubblico

di Maria Vittoria Corà
09 Nov 2025 - 19:44
01:33 

Un tempo - su tutti - regnavano loro. Gli scomodi skinny effetto muta, rigorosamente a vita bassa. Oggi la tortura è finita. Grazie, moda. Benvenuti, anzi ben tornati, baggy jeans. Larghi di vita, larghi di gamba. Negli anni 90 erano un must dello street style. Oggi sono la divisa della stagione, per le glam girl e non solo. Charlene di Monaco li ha sfoggiati di recente a un evento pubblico: una marcia di solidarietà per la lotta contro l'abbandono degli animali. Tela scura. T-shirt bianca. Look semplice, adatto, efficace. Comodo, soprattutto. 

moda
jeans