I carri armati di Israele avanzano (lentamente) a Gaza

Molti scappano anche a piedi, ma tanti restano. Non si possono permettere i circa 900 dollari di affitto di un pulmino per spostare a sud tutti i propri beni. Intanto i carri armati israeliani avanzano lentamente: i jet, i droni e gli elicotteri continuano a colpire dal cielo. È la nuova fase della campagna militare Carri di Gedeone, che punta a occupare Gaza City, il più grande centro urbano della Striscia. Secondo le autorità palestinesi, gli attacchi hanno interrotto i servizi telefonici e internet rendendo difficile chiamare le ambulanze e coordinare le evacuazioni. Oltre 100 i morti nelle ultime 24 ore secondo fonti da Gaza. L'Idf stima che siano oltre 2.500 i miliziani di Hamas pronti alla battaglia: pronti ad attaccare con imboscate, usando i tunnel e ordigni rudimentali. Pronti anche a usare gli ostaggi come scudi umani.