I carri armati di Israele avanzano (lentamente) a Gaza

Prosegue la nuova fase della campagna "Carri di Gedeone", che punta a occupare Gaza City, il più grande centro urbano della Striscia.di Elia Milani
Sembrano coriandoli che fluttuano sui cieli di Gaza City, ma invece sono i fogli lanciati dall'esercito israeliano sulla Striscia. "Avviso urgente ai residenti: se hai ricevuto questo foglio ti trovi in una zona di combattimento, spostati a sud", si legge. Secondo l'Idf sono 400mila quelli che hanno già lasciato la città percorrendo la via Al Rashid, sempre più intasata. Lì i mezzi si muovono a passo d'uomo impiegando ore per percorrere pochi chilometri. I militari hanno aperto un'altra strada per permettere gli spostamenti a sud: fino a venerdì mattina Salah al-Din rimarrà aperta senza checkpoint.
Molti scappano anche a piedi, ma tanti restano. Non si possono permettere i circa 900 dollari di affitto di un pulmino per spostare a sud tutti i propri beni. Intanto i carri armati israeliani avanzano lentamente: i jet, i droni e gli elicotteri continuano a colpire dal cielo. È la nuova fase della campagna militare Carri di Gedeone, che punta a occupare Gaza City, il più grande centro urbano della Striscia. Secondo le autorità palestinesi, gli attacchi hanno interrotto i servizi telefonici e internet rendendo difficile chiamare le ambulanze e coordinare le evacuazioni. Oltre 100 i morti nelle ultime 24 ore secondo fonti da Gaza. L'Idf stima che siano oltre 2.500 i miliziani di Hamas pronti alla battaglia: pronti ad attaccare con imboscate, usando i tunnel e ordigni rudimentali. Pronti anche a usare gli ostaggi come scudi umani.
Commenti (0)