I cani "dimenticati" dei detenuti, Brambilla: "Rendeteli adottabili"

Entrare in un canile per un cane è un'esperienza traumatica a maggior ragione lo è se vieni separato da quello che è il tuo compagno di una vita. Chi non ha più una casa perché è stato sfrattato, è stato arrestato, è malato e ricoverato potrebbe non avere nessun che possa aiutarlo a occuparsi del suo animale domestico. Nel caso di un cane, questo finisce in un canile comunale, fin quando il suo padrone non avrà la possibilità di recuperarlo. Ma spesso non torna più nessuno e il miglior amico dell'uomo viene dimenticato. Invecchia e muore in una gabbia. Tutto poi a spese della collettività. "Invito il comune di Roma ed anche tutti gli altri comuni italiani a semplificare l'iter per rendere di nuovo queste povere creature adottabili", è l'appello di Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa).