Mastergame

Horizon si dà ai giochi di massa

NCsoft e Sony svelano Horizon Steel Frontiers, il gioco di massa online ambientato nell'universo creato da Guerrilla Games.

13 Nov 2025 - 10:13
