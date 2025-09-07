Hong Kong si accende con il primo festival delle mongolfiere

Hong Kong ha ospitato per la prima volta un festival delle mongolfiere, nel cuore del suo quartiere finanziario. Squadre provenienti da Giappone, Canada, Regno Unito e Malesia hanno portato in scena palloni aerostatici variopinti che hanno attirato appassionati da ogni parte del mondo. Tra le figure più ammirate un enorme panda e un grande cuore, diventati simboli della manifestazione. Lo spettacolo ha raggiunto il suo momento più suggestivo al calar della sera, quando le mongolfiere si sono illuminate creando un contrasto mozzafiato con lo skyline della metropoli asiatica.