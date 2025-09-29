Logo Tgcom24
Hollywood a Brera per l'ultima sfilata di Giorgio Armani: ecco chi c'era

"Parata di vip a Milano: da Cate Blanchett a Richard Gere, da Spike Lee a Samuel L Jackson"

29 Set 2025 - 12:17
Sarebbe stata comunque una sfilata memorabile quella organizzata per i 50 anni della maison, ma dopo la morte di Giorgio Armani è diventata un'occasione per rendergli omaggio. Così alla Pinacoteca di Brera domenica sera, per l'ultima collezione disegnata e curata personalmente da re Giorgio, sono arrivati tutti, da Laura Mattarella a Liliana Segre, da Cate Blanchett a Richard Gere, da Spike Lee a Samuel L Jackson. Presenti, tra gli altri, anche le attrici Glenn Close e Lauren Hutton, entrambe in smoking, Anna Ferzetti e Margherita Buy, Giuseppe Tornatore e Anna Wintour.

