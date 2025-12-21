Logo Tgcom24
I SIMBOLI DI CHANEL

Holiday Collection, il make up delle Feste brilla come un cielo stellato

Per le festività natalizie 2025, il Makeup Creation Studio di Chanel e Cécile Paravina, membro del Collettivo Cometes, celebrano la bellezza della notte e del cielo stellato. Superstiziosa per natura, Gabrielle Chanel amava osservare il cosmo e confidava in questa immensità

21 Dic 2025 - 11:35
