I SIMBOLI DI CHANEL Holiday Collection, il make up delle Feste brilla come un cielo stellato

Per le festività natalizie 2025, il Makeup Creation Studio di Chanel e Cécile Paravina, membro del Collettivo Cometes, celebrano la bellezza della notte e del cielo stellato. Superstiziosa per natura, Gabrielle Chanel amava osservare il cosmo e confidava in questa immensità