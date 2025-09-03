Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IMMAGINI SPETTACOLARI

Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea: è la 32esima da dicembre

La lava è rimasta nel cratere sommitale all'interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii e non ha minacciato case o edifici

03 Set 2025 - 14:29
00:43 

Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha eruttato lava dal suo cratere sommitale circa una volta alla settimana dalla fine dello scorso anno, deliziando residenti, visitatori e utenti online con una cascata di roccia fusa. Nelle scorse ore il vulcano ha avuto il suo 32esimo episodio da dicembre. Gli scienziati ritengono che facciano tutti parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie. La lava è rimasta nel cratere sommitale all'interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii e non ha minacciato case o edifici. I visitatori del parco possono assistere all'eruzione di persona. Altri possono guardare i live streaming che offrono la possibilità di scegliere tra tre diverse angolazioni di ripresa, resi possibili dall'U.S. Geological Survey. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri