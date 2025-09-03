Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea: è la 32esima da dicembre

Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha eruttato lava dal suo cratere sommitale circa una volta alla settimana dalla fine dello scorso anno, deliziando residenti, visitatori e utenti online con una cascata di roccia fusa. Nelle scorse ore il vulcano ha avuto il suo 32esimo episodio da dicembre. Gli scienziati ritengono che facciano tutti parte della stessa eruzione perché il magma ha seguito lo stesso percorso verso la superficie. La lava è rimasta nel cratere sommitale all'interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii e non ha minacciato case o edifici. I visitatori del parco possono assistere all'eruzione di persona. Altri possono guardare i live streaming che offrono la possibilità di scegliere tra tre diverse angolazioni di ripresa, resi possibili dall'U.S. Geological Survey.