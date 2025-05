Harvard, giudice blocca il giro di vite sugli stranieri

Il braccio di ferro, durissimo e senza precedenti, tra Donald Trump e l'Università di Harvard si congela per una manciata di giorni: stop al giro di vite voluto dal presidente americano e ai tentativi dell'amministrazione di revocare lo status legale degli studenti internazionali del più antico e prestigioso ateneo degli stati uniti. Il divieto di iscrizione degli stranieri a Harvard è stato bloccato da un giudice federale di Boston fino al 29 maggio, quando si terrà una nuova udienza. Si salvano così, in extremis, le cerimonie di laurea di fine anno, in programma la prossima settimana.