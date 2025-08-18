Hamas accetta la nuova proposta per il cessate il fuoco a Gaza

Il piano prevede il rilascio degli ostaggi ancora in vita, una ventina e 60 giorni di treguadi Paola Nurnberg
Cessate il fuoco più vicino a Gaza. Secondo Al Jazeera Hamas ha accettato il nuovo piano per una tregua di 60 giorni proposta dai negoziatori di Egitto e Qatar, riuniti al Cairo. L'accordo prevede anche la liberazione degli ostaggi ancora in vita che dovrebbero essere 20.
Si tratta tuttavia di un documento di compromesso, che non mette fine a quasi due anni di guerra nella Striscia di Gaza. Insieme alla liberazione dei 10 rapiti avverrebbe la restituzione di 18 corpi e dovrebbe riprendere la distribuzione degli aiuti umanitari da parte di ong oggi non autorizzate ad operare e delle Nazioni Unite.
