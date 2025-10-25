Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
COSA ASPETTARSI

Halo Studios parla del ritorno di Master Chief

Gli autori di Halo svelano le novità in uscita nel rifacimento che celebrerà il 25esimo compleanno dell'icona di Xbox.

25 Ott 2025 - 08:25
07:42 