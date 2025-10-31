Halloween, un giro d'affari da 30 milioni di euro

È ufficiale: anche in Italia è esplosa la febbre dello "zuccaturismo". Dai campi del Nord del Paese fino a quelli della Campania, migliaia di famiglie stanno invadendo i cosiddetti pumpkin patch — i campi di zucche - dove si sceglie, si intaglia, si dipinge e naturalmente… si scatta la foto perfetta per i social. Una moda importata dagli Stati Uniti ma ormai tutta italiana: Coldiretti stima oltre 40mila tonnellate di zucche raccolte e un giro d’affari che per Halloween supera i 30 milioni di euro tra agriturismi, laboratori e menù a tema.