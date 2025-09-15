Guida una macchinina giocattolo in strada ma è ubriaco e senza patente: arrestato

Scena bizzarra lungo una strada di Pince George, nella Columbia Britannica, in Canada. Gli agenti della Royal Canadian Mounted Police hanno fermato un uomo che guidava una macchinina giocattolo rosa di Barbie. Non si è trattato solo di una bravata: l’uomo, infatti, è stato arrestato essendo senza patente e in stato di ebbrezza. La polizia ha rilasciato un comunicato ufficiale per spiegare che non si tratta di un gioco: “Sebbene possa sembrare un uso inefficiente del tempo a disposizione della polizia fermare un automobilista a bordo di una macchinina giocattolo, il rischio che il conducente stava creando agli altri automobilisti sulla strada costretti a sorpassarlo, unito al rischio per sé stesso, dato che gli altri automobilisti non hanno l'abitudine di cercare macchinine giocattolo sulle strade trafficate, era sufficiente a giustificare l'attenzione della polizia”, si legge. “Il conducente è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e sono seguite le indagini per guida in stato di ebbrezza. Ha fatto due volte il test, entrambi superiori al limite consentito dalla legge, e gli è stata successivamente inflitta una sospensione di 90 giorni della patente”, ha aggiunto la polizia.