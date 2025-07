Guerra Ucraina, Putin ignora ultimatum di Trump

Mosca ignora l'ultimatum lanciato da Trump di cui dice di "aver preso nota" e continua ad attaccare, praticamente a tappeto, l'intera Ucraina. Mai l'americano aveva prima d'ora alzato così i toni contro il Cremlino, restringendo i termini del sue richieste. "Ormai mancano 10 giorni alla scadenza: se Putin non deporrà le armi per accettare una tregua vareremo sanzioni, dazi o altre misure" ha tuonato Trump a bordo dell'Air Force One che lo stava riportando a Washinghton. Secondo un'analisi del Atlantic Council, il tycoon avrebbe virato verso una posizione ostile nei confronti di Mosca, dopo che questa avrebbe rifiutato la possibilità di un accordo rilanciando con posizioni sempre più massimaliste. Pur di compiacere Putin, si legge nel rapporto del think thank, Trump avrebbe addirittura offerto il pieno riconoscimento della sovranità sulla Crimea e sui territori occupati dal 2022. Le notizie dal fronte continuano a descrivere una guerra in pieno svolgimento e che da mesi vede un massiccio impiego di attacchi missilistici.