Guerra Ucraina, la Russia colpisce a tappeto il Paese

C'è anche un bambino di 6 anni e la sua giovane mamma tra le vittime della notte di fuoco, l'ennesima, caduta su Kiev in questa guerra giunta alla sua quarta estate. Un neonato di 5 mesi e mezzo è in fin di vita. Succede quando il nemico invasore, la Russia di Putin, conferma la strategia deliberata di colpire a tappeto il Paese non solo per indebolire le difese militari e aprire varchi per un'avanzata terrestre lungo il fronte, ma sceglie di usare l'arma del terrore, distruggendo condomini, scuole, ospedali. "La scena, nel quartiere di Svyatoshinsky, è terribile", dice il sindaco di Kiev Vitaly Klitcko. L’edificio residenziale è sgretolato. I soccorritori stanno cercando altre persone sotto le macerie. Solo qui al momento si contano sei vittime ma il loro numero potrebbe aumentare. Decine i feriti, molti in gravi condizioni.