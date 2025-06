Guerra in Ucraina, soldati cercansi

"Io e Putin non siamo bambini che litigano, è lui l'assassino al parco giochi". Zelensky replica a Trump e non nasconde l'ira dopo l'attacco russo più devastante dall'inizio del conflitto: un'offensiva che conferma che il campo di battaglia è ancora una priorità per il Cremlino. La guerra ambiziosa di Putin tra strategie militari e problemi di risorse continua, nonostante le perdite significative: mille soldati morti al giorno, bilancio ancor più pesante se si aggiungono feriti e dispersi. Numeri shock, oltre le stime ufficiali e non, arrivati da fonti della Difesa ucraina che citano un funzionario della Nato. Per gli analisti, una cifra sproporzionata - decisamente superiore al rapporto classico di uno-a-tre tra morti e feriti nelle guerre - e anomala di fronte a guadagni territoriali marginali e logoranti. Solo da gennaio a oggi, secondo lo stato maggiore di Kiev, Putin avrebbe perso 160mila uomini guadagnando appena 1.600 km quadrati. Un costo di vite umane altissimo. Anche per questo, Putin cerca le reclute ovunque ma soprattutto nelle regioni più povere e isolate della Federazione. E, dopo oltre tre anni di guerra, non mancano problemi di organico neanche nell'esercito ucraino.