Guerra in Ucraina, soldati africani nell'Armata russa

Vengono da Cameroun, Nigeria, Burkina Faso, Ruanda, Burundi, Congo. Un esercito di mercenari disperati: si addestrano a Mosca sotto la neve, mostrano sui social - forse costretti a farlo - la soddisfazione per aver deciso di servire lo zar Putin. I più fortunati - un eufemismo - sono quelli arrivati in Russia per studiare e poi mandati al fronte, circa 6mila. Gli altri - 20 mila in tutto - sono stati reclutati dalla Brigata Wagner, quella che un tempo faceva capo a Prigozhin e che ora si chiama ora African korps, direttamente nei Paesi d'origine. "Non so quali siano gli accordi con il mio governo, io ero in una prigione e mi hanno prelevato da lì", racconta un ragazzo africano che era stato condannato per aver rubato un motorino e che, una volta portato in Russia, ha disertato ed è fuggito in Lettonia.