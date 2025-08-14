Logo Tgcom24
Mondo
LE REAZIONI

Guerra in Ucraina, Mosca non intende scendere a compromessi

"La posizione di Mosca rimane invariata", ha dichiarato il vicedirettore dell'Informazione del ministero degli Esteri russo dopo la riunione tra Donald Trump e la coalizione dei Volenterosi

di Francesca Canto
14 Ago 2025 - 14:00
01:30 

"La posizione di Mosca rimane invariata", ha dichiarato il vicedirettore dell'Informazione del ministero degli Esteri russo Alexey Fadeev dopo la riunione tra Donald Trump e la coalizione dei Volenterosi, facendo intendere che il Cremlino non intende scendere a compromessi per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin - che non sembra voler fare un passo indietro - si muove freneticamente in queste ore, intrattenendo intensi contatti diplomatici con i partner più stretti per spiegare la sua strategia a chi guarda con sospetto all'incontro con il tycoon e alla possibile intesa con Washington. Lunga la telefonata con Xi Jinping, preoccupato che il presidente americano possa riuscire a spezzare il filo che lega "l'amicizia senza freni" tra Mosca e Pechino. Putin ha sentito anche gli altri membri dei Brics, dal presidente indiano Modi al brasiliano Lula e il nordcoreano Kim Jong-un.

