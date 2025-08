Guerra in Ucraina, Mosca avverte: "Stop alla moratoria"

Mosca sfida l'Occidente e avverte che potrebbe tornare a schierare missili a corto e medio raggio. La moratoria non vale più, ha spiegato il Cremlino, in quanto armi di questo genere di fabbricazione statunitense sono ormai dispiegate in Europa e nella regione Asia-Pacifico, rappresentando una minaccia diretta alla sicurezza della federazione russa. Via dunque dal trattato firmato nel 1987, da cui il presidente americano Trump si era già sfilato durante il primo mandato alla Casa Bianca. D'ora in poi sarà Putin, ha sottolineato il ministero degli Esteri, a decidere lo schieramento eventuale di missili sulla base della portata del posizionamento di quelli degli Stati Uniti e dei suoi alleati. E' un altro tassello della guerra di nervi tra Washington e Mosca.