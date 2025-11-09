Logo Tgcom24
ALTA TENSIONE

Guerra con la Russia? La Germania si prepara

Esercito potenziato con 80mila soldati, 120mila riservisti in più e acquisto di armi

di Isabella Josca
09 Nov 2025 - 12:51
01:30 

La Germania deve essere pronta alla guerra, deve armarsi e difendersi di fronte a una crescente minaccia russa. È il ministro della Difesa di Berlino Boris Pistorius a dire chiaramente, ancora una volta, che "il nostro modo di vivere è in pericolo" e che l'ipotesi di un conflitto con la Russia è concreta. Ecco allora il potenziamento delle forze armate tedesche: 80mila soldati e 120mila riservisti in più, acquisti massicci di armi e una profonda riorganizzazione dell'esercito.

