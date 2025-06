Guerra ai social, l'Australia ne vieta l'uso ai minori di 16 anni

Una decisione storica quella del divieto agli under 16 che piace al 77% degli australiani. Anche se non di facile applicazione pratica. La verifica dell'età, infatti, dovrà essere effettuata senza richiedere documenti d'identità per tutelare, come al solito, la privacy. Le piattaforme avranno 10 mesi per sviluppare metodi alternativi di controllo ma già si teme che gli adolescenti troveranno il modo di aggirare l'ostacolo. La priorità è proteggere la salute mentale dei giovani, la legge potrebbe rappresentare un modello di riferimento a livello mondiale, ha dichiarato l'esecutivo australiano. Nel frattempo Canberra ha imposto una multa di 60 mila dollari alla piattaforma X per la mancata rimozione dal Web di contenuti di abusi su minori.