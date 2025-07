Grossi incendi in Albania, in fiamme migliaia di ettari di boschi

In Albania i vigili del fuoco stanno domando incendi boschivi in tutto il Paese, causati dal caldo e dalla mano dell'uomo. Secondo quanto riferito, migliaia di ettari di foreste e altre aree verdi sono stati avvolti dalle fiamme e alcune abitazioni sono state distrutte. Almeno 10 incendi boschivi stavano divampando sulla costa riviera sud-occidentale dell'Albania, minacciando abitazioni e attività commerciali nel pieno della stagione turistica. Diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre svolgevano il loro lavoro, uno dei quali mentre soccorreva un anziano dalle fiamme nel distretto di Delvine. Il ministro della Difesa albanese ha dichiarato che oltre mille vigili del fuoco e altri membri delle forze di emergenza sono stati dispiegati per combattere le fiamme. Sono intervenuti anche elicotteri ungheresi e canadair croati e italiani, inviati dal Meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea.