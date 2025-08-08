Grecia, la spiaggia di Agios Nikolaos invasa da kitesurfisti

Forti venti sulla costa orientale della Grecia, vicino ad Atene, hanno attirato decine di kitesurfisti che hanno eseguito impressionanti acrobazie aeree. Con raffiche che hanno raggiunto i 60 chilometri all'ora, la spiaggia di Agios Nikolaos, a est della Capitale greca, vicino al porto di Rafina, si è trasformata in un parco giochi all'aperto per gli appassionati di sport acquatici.