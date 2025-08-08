Logo Tgcom24
VICINO AD ATENE

Grecia, la spiaggia di Agios Nikolaos invasa da kitesurfisti

Con raffiche che hanno raggiunto i 60 chilometri all'ora, la spiaggia di Agios Nikolaos si è trasformata in un parco giochi all'aperto per gli appassionati di sport acquatici

08 Ago 2025 - 13:32
01:17 

Forti venti sulla costa orientale della Grecia, vicino ad Atene, hanno attirato decine di kitesurfisti che hanno eseguito impressionanti acrobazie aeree. Con raffiche che hanno raggiunto i 60 chilometri all'ora, la spiaggia di Agios Nikolaos, a est della Capitale greca, vicino al porto di Rafina, si è trasformata in un parco giochi all'aperto per gli appassionati di sport acquatici.

