La Grecia introduce l'utilizzo dell'AI contro l'arrivo dei migranti

La Grecia è diventata il laboratorio dell'Europa per testare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale contro l'arrivo delle persone migranti, in particolare al confine con la Turchia, lungo il fiume Evros. Quest'anno il Paese ellenico ha ottenuto 1,6 miliardi di euro dall'Unione europea per introdurre nuove tecnologie di sorveglianza e bloccare l'ingresso di chi cerca di arrivare in Grecia illegalmente via terra e via mare. Il progetto per massificare l'utilizzo dell'AI al fine di intercettare e fermare i migranti si chiama Reaction. Include droni dotati di algoritmi adattivi, cioè in grado di automatizzare attività ripetitive e adattarsi a qualsiasi cambiamento di informazioni. Questi velivoli impareranno dove e cosa guardare, monitorando le rotte migratorie e le aree più difficili da sorvegliare. La Grecia sta affrontando un'emergenza migranti senza precedenti, in particolare 11mila persone sono arrivate sull'isola di Lesbo nell'ultimo anno e i grandi centri di accoglienza finanziati dall'Unione europea sono ormai fuori controllo.