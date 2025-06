Graz, così il killer ha pianificato la strage a scuola

Amoklauf, follia omicida, così gli austriaci definiscono la tragedia avvenuta a Graz, quando un ex studente dell'istituto Borg ha fatto irruzione nella scuola sparando su alunni e insegnanti con un fucile da caccia e una pistola semiautomatica, uccidendo 10 persone e ferendone 11, prima di togliersi la vita. Per ora la polizia ha divulgato solo il nome, Arthur, 21 anni, austriaco, incensurato. Il giovane non si era mai diplomato - a causa dei traumi provocati dagli episodi di bullismo subiti da studente. Così ha scritto in un biglietto di addio, ritrovato dalla polizia nella sua abitazione. Lì, dove è stata rinvenuta anche una bomba artigianale. L'ennesimo dettaglio inquietante che riapre il dibattito sulla detenzione di armi in Austria, con una delle popolazioni civili più armate d'Europa, 30 armi da fuoco ogni 100 persone.