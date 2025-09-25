Logo Tgcom24
"ANDREBBERO ARRESTATI"

Grandine in autostrada, lo sfogo del camionista contro chi si ferma in mezzo alla corsia sotto i cavalcavia

La nuova folle pratica per proteggere la carrozzeria ed evitare danni

25 Set 2025 - 17:06
00:35 

Durante un violento temporale di grandine, alcuni automobilisti hanno pensato bene di fermarsi sotto i cavalcavia dell’autostrada, occupando le corsie di marcia e creando situazioni di forte pericolo. La pratica, purtroppo sempre più frequente, pare non essere legata a una questione di sicurezza, bensì al cercare di evitare danni alla carrozzeria. A denunciare la scena è stato un camionista, che ha pubblicato sui social un video diventato virale. Nelle immagini si sente la rabbia dell’autista: “Andrebbero arrestati”. 

