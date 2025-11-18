Gran Bretagna, la pizza è in crisi per la troppa offerta

Dopo decenni di lievitazione vertiginosa, il piatto simbolo del nostro Paese sta vivendo, Oltremanica, una fase di rallentamento. A raccontarlo è un’inchiesta del "Financial Times", secondo cui in Gran Bretagna il mercato della pizza ha ormai raggiunto la saturazione. I numeri lo confermano: Londra è oggi la città europea con il maggior numero di pizzerie, quasi 1500. Un'offerta così ampia da mettere in difficoltà soprattutto le grandi catene. Non è passato inosservato, ad esempio, che Domino’s - il più grande distributore di pizza al mondo - abbia iniziato a puntare sempre di più sul pollo fritto.