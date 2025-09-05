Logo Tgcom24
Global Sumud Flotilla, il messaggio degli attivisti: "Dite al popolo palestinese che stiamo arrivando"

Salpata dal Mediterraneo con a bordo decine di volontari internazionali, la flottiglia prova a rompere l'assedio via mare verso Gaza

05 Set 2025 - 15:05
00:41 

"Dite al popolo palestinese che stiamo arrivando". È il messaggio lanciato da uno degli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che tenta di raggiungere Gaza via mare per rompere l’assedio. Decine di imbarcazioni con a bordo attivisti, volontari e rappresentanti di diverse organizzazioni per i diritti umani sono salpate dal Mediterraneo con l’obiettivo di portare aiuti e attirare l’attenzione del mondo sulla situazione nella Striscia. "Siamo tornati in pista", dice Thiago Ávila, annunciando la prossima tappa: Tunisi.

