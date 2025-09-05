Global Sumud Flotilla, il messaggio degli attivisti: "Dite al popolo palestinese che stiamo arrivando"

"Dite al popolo palestinese che stiamo arrivando". È il messaggio lanciato da uno degli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che tenta di raggiungere Gaza via mare per rompere l’assedio. Decine di imbarcazioni con a bordo attivisti, volontari e rappresentanti di diverse organizzazioni per i diritti umani sono salpate dal Mediterraneo con l’obiettivo di portare aiuti e attirare l’attenzione del mondo sulla situazione nella Striscia. "Siamo tornati in pista", dice Thiago Ávila, annunciando la prossima tappa: Tunisi.