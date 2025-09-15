Gli ostaggi in superficie per ostacolare l'esercito d'Israele

Centinaia di carri armati israeliani sono al confine, pronti per la grande invasione di Gaza City. Secondo l’Idf 300mila palestinesi hanno già lasciato il centro urbano diretti verso la tendopoli di Al Mawasi, in fuga verso sud a bordo di auto cariche all’inverosimile, mentre alle loro spalle l’aeronautica continua ad abbattere i palazzi dopo averne ordinato l’evacuazione.

Il capo di stato maggiore Eyal Zamir da un lato ribadisce che la presa della città non porterà alla sconfitta di Hamas se manca un piano per il dopoguerra, dall’altro ha dato ordine ai soldati di prepararsi all’eventualità che gli ostaggi israeliani possano essere spostati nel caos dei civili palestinesi in fuga diventando scudi umani.

A Gerusalemme prosegue la visita del Segretario di Stato Rubio che questa mattina ha incontrato ancora Netanyahu. Ieri la visita al Muro del Pianto durante la quale il premier ha ribadito che l’alleanza Usa Israele è solida come le grandi pietre del luogo più sacro per gli ebrei.

Ma le tensioni con l’amministrazione Trump restano dopo il bombardamento israeliano su Doha di martedì scorso. “Netanyahu deve stare molto attento”, ha detto Trump aggiungendo che il Qatar “è un grande alleato degli Stati Unti”.