Gli Oasis sono tornati a Londra, e Wembley si è trasformato in un’unica, gigantesca macchina del tempo. Migliaia di fan in delirio per l’attesissima reunion che ha riportato sul palco la magia di un’epoca. Liam e Noel Gallagher si sono ritrovati davanti al pubblico che non ha mai smesso di sperarci. E quando sono partite le note di Cigarettes and Alcohol tutto lo stadio ha tremato.