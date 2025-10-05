Logo Tgcom24
Gli influencer finiscono nel mirino del Fisco

Inviati dell'Agenzia delle Entrate questionari per l'anno d'imposta 2020 con richieste dettagliate di informazioni su piattaforme utilizzate, contratti sottoscritti, diritti d'autore dichiarati e dettaglio dei compensi incassati

di Giulia Ronchi
05 Ott 2025 - 19:16
01:12 

Influencer sotto torchio da parte del Fisco: inviati dell'Agenzia delle Entrate questionari per l'anno d'imposta 2020 con richieste dettagliate di informazioni su piattaforme utilizzate, contratti sottoscritti, diritti d'autore dichiarati e dettaglio dei compensi incassati.

