Glasgow dice addio alle storiche torri: demolite in pochi secondi

Tre grattacieli costruiti negli anni '60 sono stati abbattuti in pochi istanti, trasformandosi in una nuvola di polvere. L'operazione, condotta da esperti di demolizione, ha modificato per sempre lo skyline della zona nord di Glasgow. Le torri di 26 piani di Wyndford Road sono state fatte esplodere con una demolizione controllata per lasciare spazio a 386 nuove abitazioni. Un tempo, i quattro blocchi principali e altri edifici più piccoli ospitavano fino a 6mila persone. Molti ex residenti si sono radunati per assistere all'evento.