Giubileo, in migliaia al Circo Massimo per la giornata delle confessioni

Sono arrivati in migliaia per la giornata della penitenza inserita all'interno delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani. Un appuntamento molto sentito in una cornice incredibile qual è quella di Circo Massimo. Già dalle prime ore del mattino giovani e giovanissimi si sono messi in fila davanti agli stand predisposti per la confessione. Contenti di esserci ma soprattutto desiderosi di avere risposte. Nonostante il caldo torrido che si abbatte sull'area del Circo Massimo i ragazzi ballano, cantano in attesa del grande finale di domenica 3 agosto a Tor Vergata con la messa celebrata dal Papa.