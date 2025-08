Giubileo dei giovani, il Papa: "Siamo con Gaza e Kiev"

Arrivederci in Corea del Sud, nell'agosto del 2027: papa Leone chiude così il Giubileo dei giovani a Tor Vergata, con oltre un milione di ragazzi da tutto il mondo per un'esperienza di fede, di spiritualità, ma anche un modo per stringere nuove amicizie. Il Pontefice invita i giovani a essere portatori di speranza fino ai confini della terra, con un pensiero anche alla pace: "Siamo con i giovani di Gaza e dell'Ucraina - dice Prevost -. Voi siete il segno che un mondo diverso è possibile, dove i conflitti si risolvono non con le armi ma con il dialogo".