Giubileo 2025, intensificati i controlli della Gdf a Roma: scoperte irregolarità e sequestri

La guardia di finanza di Roma sta intensificando i controlli economico-finanziari legati al Giubileo della Chiesa Cattolica, con particolare attenzione ai danni ai turisti e pellegrini. Durante le giornate dedicate ai giovani, è stato attivato un piano straordinario di controlli in centro città, periferie e borgate, focalizzato su strutture ricettive e attività commerciali a rischio fiscale. I controlli hanno portato alla scoperta di un affittacamere abusivo vicino alla Stazione Termini, 1 milione di euro di ricavi non dichiarati da due strutture ricettive e 30 lavoratori irregolari o in nero. Dall'inizio dell’Anno Santo sono state verbalizzate 110 strutture per violazioni amministrative e contributi di soggiorno, per oltre 700mila euro di sanzioni. Sono state denunciate 13 persone per irregolarità nella comunicazione degli ospiti, e scoperti 171 lavoratori in nero e 94 irregolari. Sono stati sequestrati circa 26,6 milioni di articoli contraffatti, di cui 12 milioni con simboli del Vaticano e del Giubileo 2025, con 6 persone denunciate per reati legati alla contraffazione.