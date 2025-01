È sempre più pesante e divisivo il clima che si respira in vista del Giornata della memoria del 27 gennaio in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Non solo per gli insulti antisemiti alla senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre, ma anche per la decisione da parte della Comunità ebraica di disertare alcuni appuntamenti in questa giornata simbolo.