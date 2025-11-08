Giornata del Guinness World Records, ecco i primati dell'Italia

Dalla natura allo sport passando per la creatività e, ovviamente, la cucinadi Dario Vito
Durante una battuta di caccia, nel 1951, Hugh Beaver, all'epoca amministratore delegato delle birrerie Guinness, tentò di giustificare un suo errore con la velocità della preda. "Quel piviere è il più veloce tra gli uccelli da selvaggina, per questo l'ho mancato". Nasce, così, nel giorno dell'8 novembre, la giornata dei Guinness World Records.
Dalla natura allo sport passando per la creatività e, ovviamente, la cucina. Un mondo in cui prevale tutta l'abilità e l'eccellenza Italiana. Diversi i primati certificati e detenuti dal nostro Paese.