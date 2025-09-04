Giorgio Armani, l'esperta: "Ha puntato sul capospalla e ha colto il significato di unisex"

Il genio di Giorgio Armani? "Puntare sul capospalla in cui la nostra scuola è ancora oggi una delle più eccellenti". Lo dice Barbara Sordi, responsabile didattica e docente di Acof Moda Milano. "Armani ha colto il significato dell'unisex", continua. Lo stilista, infatti, ha vestito le donne con abiti maschili ma conservandone la femminilità. Un marchio di fabbrica anche i suoi colori: dal blu al greige, una nuova tonalità in bilico tra il gricio e il sabbia.