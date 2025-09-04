Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
addio allo stilista

Giorgio Armani, l'esperta: "Ha puntato sul capospalla e ha colto il significato di unisex"

Barbara Sordi, responsabile didattica e docente di Acof Moda Milano, racconta le innovazioni di Re Giorgio nella moda

di Adele Costantini
04 Set 2025 - 17:06
03:35 

Il genio di Giorgio Armani? "Puntare sul capospalla in cui la nostra scuola è ancora oggi una delle più eccellenti". Lo dice Barbara Sordi, responsabile didattica e docente di Acof Moda Milano. "Armani ha colto il significato dell'unisex", continua. Lo stilista, infatti, ha vestito le donne con abiti maschili ma conservandone la femminilità. Un marchio di fabbrica anche i suoi colori: dal blu al greige, una nuova tonalità in bilico tra il gricio e il sabbia.

giorgio armani morto

