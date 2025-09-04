Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
LUTTO

Giorgio Armani ha vestito le star del cinema

Lo stilista non ha conquistato solo le passerelle di tutto il mondo, ma anche red carpet e set cinematografici

di Maria Vittoria Cora'
04 Set 2025 - 17:11
04:18 

Ha vestito i grandi divi di tutto il mondo. Giorgio Armani è sempre stato amatissimo dalle star e lui, dalle star, si è lasciato ispirare. Tra le sue muse Cate Blanchette, Julia Roberts, le icone italiane Claudia Cardinale e Sophia Loren. Entrambi nati nel 1934 si conobbero per lavoro,
riuscendo a costruire - nel tempo - un'amicizia fatta di affetto e stima recirpoca. "Anche se la conosco da anni e ho sempre amato i suoi film, non smette mai di stupirmi" le parole di Armani per Sophia dopo la vittoria dell'attrice ai David di Donatello. Da Clint Eastwood a Kevin Spacey, Leonardo di Caprio e Sean Penn. Lo stile Armani - unico e inimitabile - ha conquistato l'elite diventando sinonimo e simbolo di raffinatezza nel mondo. Nei momenti ufficiali, sui red carpet, Re Giorgio, anche se non fisicamente, è sempre stato lì, presente con le sue creazioni....

