Giorgio Armani ha vestito le star del cinema

Ha vestito i grandi divi di tutto il mondo. Giorgio Armani è sempre stato amatissimo dalle star e lui, dalle star, si è lasciato ispirare. Tra le sue muse Cate Blanchette, Julia Roberts, le icone italiane Claudia Cardinale e Sophia Loren. Entrambi nati nel 1934 si conobbero per lavoro,

riuscendo a costruire - nel tempo - un'amicizia fatta di affetto e stima recirpoca. "Anche se la conosco da anni e ho sempre amato i suoi film, non smette mai di stupirmi" le parole di Armani per Sophia dopo la vittoria dell'attrice ai David di Donatello. Da Clint Eastwood a Kevin Spacey, Leonardo di Caprio e Sean Penn. Lo stile Armani - unico e inimitabile - ha conquistato l'elite diventando sinonimo e simbolo di raffinatezza nel mondo. Nei momenti ufficiali, sui red carpet, Re Giorgio, anche se non fisicamente, è sempre stato lì, presente con le sue creazioni....