Giorgia torna con "G": "Lo dovevo fare anche per me"

Il nuovo album di inediti, a quasi tre anni dall'ultimo disco, dalla voce che ha segnato la storia della musica italiana

di Silvia Carrera e Maria Vittoria Corà
04 Nov 2025 - 19:26
01:36 

"Io sono cambiata tanto... alla fine un disco dopo un po' di tempo per chi mi ascolta lo dovevo fare e lo dovevo anche a me". Giorgia torna con "G", il suo nuovo album di inediti, a quasi tre anni dal suo ultimo disco. Un ritorno che è anche una rinascita, uno scoprirsi capace di esplorare nuovi orizzonti con quella voce che ha segnato la storia della musica italiana.

