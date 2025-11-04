Giorgia torna con "G": "Lo dovevo fare anche per me"

"Io sono cambiata tanto... alla fine un disco dopo un po' di tempo per chi mi ascolta lo dovevo fare e lo dovevo anche a me". Giorgia torna con "G", il suo nuovo album di inediti, a quasi tre anni dal suo ultimo disco. Un ritorno che è anche una rinascita, uno scoprirsi capace di esplorare nuovi orizzonti con quella voce che ha segnato la storia della musica italiana.