Meloni a Washington per partecipare alla cerimonia di insediamento di Trump

Giorgia Meloni è sbarcata negli Stati Uniti per partecipare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Fonti politiche e diplomatiche indicano come probabile un breve colloquio con il presidente americano, forse a margine dell'Inauguraton Day. All'incontro potrebbe essere presente anche Elon Musk. Tra i dossier sul tavolo il nodo dei dazi, che preoccupano l’Europa e le stesse imprese italiane, l'urgenza di un pace giusta in Ucraina, l'aumento delle spese militari alla Nato fino al 5 per cento del Pil.