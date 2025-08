Giappone, spettacolare incendio durante un festival di fuochi d'artificio

Un incendio è divampato lunedì sera su una chiatta per il lancio di fuochi d'artificio durante un festival a Yokohama, vicino a Tokyo, in Giappone. Secondo la guardia costiera, cinque operatori a bordo si sono gettati in mare per sfuggire alle fiamme; uno di loro è stato ricoverato con ferite lievi. Il rogo si è esteso anche a un'altra chiatta, che era però vuota. La polizia ha riferito che l'organizzatore dell'evento ha segnalato un malfunzionamento del sistema di lancio dei fuochi, che avrebbe causato l'incidente. Le autorità hanno avviato un'indagine.