Giappone, automobilista intrappolato in un parcheggio allagato: si salva per un soffio

La fuga da un garage sotterraneo a Yokkaichi, nella prefettura di Mie

16 Set 2025 - 16:05
02:15 

Un automobilista è riuscito a mettersi in salvo a Yokkaichi, nella prefettura giapponese di Mie, dopo essere rimasto intrappolato in un parcheggio sotterraneo invaso dall’acqua. Le forti piogge torrenziali che da giorni colpiscono la regione hanno allagato garage, strade e sottopassi. Il video registrato dalla dashcam mostra l’auto avanzare con estrema difficoltà tra l’acqua sempre più alta. Per quasi un minuto il conducente tenta di raggiungere l’uscita, mentre il livello cresce rapidamente.

