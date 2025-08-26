Logo Tgcom24
Giappone, Arisa incanta Osaka

L'artista si è esibita la Padiglione Italia dell'Expo 2025

26 Ago 2025 - 09:50
01:05 

Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all’Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa arriva anche in Giappone: l’artista ha incantato con la sua voce Osaka per  l’Expo 2025  dove si è esibita la Padiglione Italia. La partecipazione di Arisa all’Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d’origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio.

