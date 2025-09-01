Giappone, accorrono in massa al campionato di lancio della pantofola

Nella prefettura di Gifu, nel Giappone centrale, si è tenuta una gara di lancio delle pantofole con 204 partecipanti. Il vincitore di quest'anno ha raggiunto i 21,9 metri ma non è riuscito a battere il record nella categoria generale, pari a 24,5 metri. La quota di iscrizione, pari a 20 yen giapponesi a persona, è stata devoluta a "Hospital Clown Japan", un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le attività nei reparti ospedalieri pediatrici. Secondo "Bokka no Sato", che organizza l'evento dal 2006, quest'anno si sono iscritte circa 700 persone. Per molti giapponesi, indossare le pantofole fa parte della cultura, basata sull'usanza di togliersi le scarpe per mostrare rispetto per l'ospite e la casa, considerata uno spazio puro e distinto dal mondo esterno.