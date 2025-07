Giallo sulla morte del dj italiano Godzi a Ibiza

Il dj e producer italiano Michele Noschese, noto con il nome di "Godzi", è morto a Ibiza, in Spagna, in circostanze ancora da chiarire e con il dubbio che vi possa essere stato un coinvolgimento della Guardia civil spagnola. Sul corpo del giovane è stata effettuata l'autopsia per risalire alle cause del decesso, avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio. Le autorità spagnole stanno indagando per ricostruire le ultime ore dell'artista, che aveva 35 anni.