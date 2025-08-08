Logo Tgcom24
CITTADINI CONTRO LA GUERRA

Gerusalemme, proteste davanti all'ufficio di Benjamin Netanyahu

La protesta mentre il Consiglio di sicurezza israeliano discuteva un possibile ampliamento delle operazioni militari nella Striscia di Gaza

08 Ago 2025 - 13:46
01:05 

Centinaia di manifestanti israeliani si sono radunati vicino all'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, mentre il Consiglio di sicurezza israeliano si riuniva per discutere un possibile ampliamento delle operazioni militari nella Striscia di Gaza. Una tale mossa susciterebbe una forte opposizione a livello internazionale e da parte di molti in Israele, comprese le famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas.

