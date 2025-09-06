Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
la protesta

Gerusalemme, in migliaia sotto casa di Netanyahu per la liberazione degli ostaggi

Migliaia di persone hanno preso"parte a una manifestazione per un accordo sulla presa di ostaggi fuori dalla residenza del Primo Ministro, rendendola una delle più grandi proteste nella capitale sulla questione.

06 Set 2025 - 22:36
01:05 
israele
benyamin netanyhau
gaza
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri