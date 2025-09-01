Germania, al via la 70esima edizione di "lotta con le dita"

Al via il 70esimo campionato bavarese di “lotta con le dita”, i Fingerhaklers. Nove le classi di “atleti”, divisi per fasce di età e tra pesi medi e pesi massimi, che si disputeranno il titolo, cercando, solo con la forza delle dita, di spostare il proprio avversario, a cui sono “legati” con una fascetta di cuoio”, oltre la linea che li divide. La competizione prende il via però tra le polemiche: in Baviera infatti non è permesso alle donne di gareggiare.